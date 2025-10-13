Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Sisi ve El Sani ile birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Trump: En Güçlü Ordulardan Biri Erdoğan'da

ABD Başkanı Trump, imza töreni öncesi açıklamalarda bulundu:

"Çok kapsamlı bir belge... ve gerçekten iyi gidiyor. Rehineler planlandığı gibi serbest bırakıldı. Cenazelerle ilgili durumu da çözmeye çalışıyoruz. Üzücü ama nihayetinde 3000 yıl diyen de var... bu savaşların dedesiydi adeta... Bu masada temsil edilen ülkeler bize destek verdi. Ülkeler gerçekten çok iyiydi. Hepiniz iyisiniz ama etrafınızda zor ülkeler var.

Ben zor insanları daha çok seviyorum. Türkiye'den bir beyefendi... Kendisinden söylediğinden çok daha güçlü bir ordusu var. Bunları dillendirmiyor da çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan...

NATO'nun onunla sorunu olduğunda beni arıyorlar, "Erdoğan'la konuşur musun?" diyorlar.

Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı"

Zirve Öncesi Aile Fotoğrafı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi öncesi aile fotoğrafı çektirildi.