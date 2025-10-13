Eskişehir’de eczacı Necmi Yılmaz, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve viral enfeksiyon vakalarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşların bu dönemde antibiyotikleri bilinçsizce kullanmaması gerektiğini söyledi. Antibiyotiklerin yalnızca doktor kontrolünde ve reçeteyle kullanılabileceğini vurgulayan Yılmaz, yanlış veya yarım bırakılan tedavilerin ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Antibiyotikler reçetesiz alınmamalı"

Antibiyotiklerin yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Komşusundan, arkadaşından antibiyotik istemek doğru değil. Antibiyotiğe ihtiyacı yokken antibiyotik kullanımında bize ısrarcı olanlar olabiliyor. Biz de reçetesiz zaten antibiyotik satamıyoruz. Doktor ihtiyaç görürse antibiyotiği reçetelendirebilir" dedi.

"Tedaviyi yarım bırakmak ciddi sonuçlar doğurabilir"

Vatandaşların sıkça yaptığı bir diğer hatanın tedaviyi yarım bırakmak olduğunu belirten Eczacı Yılmaz, "Hasta iki gün sonra iyileşmeye başladığında ‘Ben iyi oldum’ deyip antibiyotiği kesiyor. Bu durumda tedavi yarım kalıyor. Antibiyotiğin 10 dozluksa bitene kadar düzenli şekilde kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yanlış kullanım ölümcül sonuçlara yol açabilir"

Yılmaz, yanlış antibiyotik kullanımının ilerleyen dönemde antibiyotik direncine neden olduğunu ifade ederek, "Yanlış antibiyotik kullanımında vücut direnç kazanıyor. Bu durumda ileride karşılaşılacak enfeksiyonlarda antibiyotikler yetersiz kalabiliyor. Allah korusun bu durum ölümcül bir enfeksiyona kadar gidebilir" dedi.

"Grip aşısı ve hijyen en etkili korunma yolları"

Vatandaşlara hastalıklardan korunma konusunda da tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Toplu taşıma kullanıyorsak ya da kalabalık ortamlara giriyorsak maske takabiliriz. Elleri sık sık yıkamak, dezenfektan kullanmak, vitamin takviyeleri almak ve grip aşısı yaptırmak da viral enfeksiyonlara karşı etkili önlemler arasında" diye konuştu.