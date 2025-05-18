Mobil Başkan ile makamı mahallere götürmeye devam eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik ekibi ile birlikte Altınoluk Mahallesi’nde ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmasını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara en iyi hizmeti hep birlikte vermeye devam edeceklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mobil Başkan uygulamamız kapsamında "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmamızı Altınoluk Mahallemizde yine vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile düzenledik. Makamı mahallelere taşıyoruz. 6 senedir Melikgazi’mize hizmet ediyoruz. Okul, sağlık merkezi, kütüphane, parklar gibi çeşitli rekor hizmetler yaptık. Türkiye’de en çok park yapan belediyeyiz.

Yaptığımız çalışmalarla Altınoluk Mahallesi çok güzel bir hale geldi. Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla her zamanki gibi değerli vatandaşlarımızla buluşmaya, istişare etmeye ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyoruz. Bize gelen her türlü istek ve talepleri, imkânlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz. Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyeciliğin gerekliliği olarak vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Melikgazi Belediyesi olarak 6 yılda yaptığımız yatırımlarla hizmette öncü ve örnek olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Mobil başkan uygulaması ile genç, yaşlı, kadın, erkek bütün vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Palancıoğlu, mahalleleri gezerek talepleri yerinde dinlemeye devam edeceklerini söyledi.

Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim de mahallesinde yapılan hizmetler için Başkan Palancıoğlu ve Melikgazi Belediyesi personeline teşekkür etti.