Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı üreticileri, tüm Kayserilileri pazara davet ederek, “Burası bir okul gibi diyelim, her şey doğal, mühendisi başında, her zaman kontrol altında bir üretim yaptığımız yer. Vatandaşımız, poşetini eline alıp, kendi zevkine göre doldurabiliyor. Bütün Kayserilileri bekliyoruz” dediler.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde yer alan organik lezzetin adresi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, kapılarını her cumartesi Kayserililere açarken, pazara gelen vatandaşlar memnuniyetle ayrılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi, doğal üretim bahçesi içerisinde bulunan pazar yeri, Kayserililere organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için kapılarını her cumartesi açıyor.

Sağlıklı, organik sebze ve meyve almak isteyen tüketiciler cumartesi günleri 08.00 ile 20.00 saatleri arasında pazarı gezebiliyor. Diğer günlerde ise bahçelerde bulunan üreticilerden rahatlıkla alışveriş yapabiliyor. Doğal Ürünler Pazarı’nda, domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun, çilek, üzüm, acur, kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, Kayserililerin ilgi ve memnuniyeti ile karşılaşıyor.

“GÖNÜL HOŞLUĞUYLA, TAZE, YENİ TOPLANMIŞ ÜRÜNLERİ SUNUYORUZ”

Üretici Yalçın Kaya, pazara gelen vatandaşların memnuniyetle ayrıldığını belirterek, “Bizim pazarımız organik, bütün Kayseri halkımızı bekliyoruz. Gelenlere soruyorum, ‘memnun musunuz’ diye, yüzde 99 memnun olduklarını söylüyorlar. Türkiye’de herhalde bizden başka yok diye tahmin ediyorum” dedi.

Vatandaşların geldiği zaman gönül hoşluğuyla, taze, yeni toplanmış ürünleri sunabildiklerini kaydeden Kaya, “Vatandaşımız, poşetini eline alıp, kendi zevkine göre doldurabiliyor. Kendi ektiğimiz 29 çeşit ürünümüz var, biberimiz, kabak, salatalığımız, dolma biberimiz, fasulyemiz, maydanoz, sarımsak gibi çeşidimiz var. Satışlarımız da bizleri memnun ediyor. Bütün Kayserilileri bekliyoruz, gelip görsünler, tadına baksınlar, aradaki farkı görebilirler” diye konuştu.

“BURASI BİR OKUL GİBİ DİYELİM, HER ŞEY DOĞAL, MÜHENDİSİ BAŞINDA”

Felahiye ilçesinden gelip, tezgâh açan üretici Burhan Şahin de yaptığı açıklamada, “Burası bir okul gibi diyelim, her şey doğal, mühendisi başında, her zaman kontrol altında bir üretim yaptığımız yer, pazarı içinde. Gözüyle görmesi daha iyi, dışarıdaki ürün ile bizim hiç ilaç atmadığımız ürün bir olmaz. Burası bizim için de iyi oldu, vatandaşa kimliğimiz belli olmuş oluyor, organik, sertifikalı ürün sattığımızı anlatıyoruz. Başkanlarımla, müdürlerime, mühendis ve işçi arkadaşlarıma pırıl pırıl bir yer yaptığı için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İLAÇSIZ, KATKISIZ YETİŞTİRİLMİŞ BÜTÜN GÜZEL ÜRÜNLERİ SİZLERE SUNMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Tüm Kayserilileri bahçe ve pazara davet eden bal üreticisi Neziha Polat ise şunları söyledi:

“Organik bahçede pazarımız var, bugün pazarımız açıldı, başkanımız Memduh bey ilgilenerek, açtıkları için teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu imkânı sundukları için bizlere ekmek kapısı açtıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Buyurun, doğal ürünler bahçemizde ilaçsız, katkısız yetiştirilmiş bütün güzel ürünleri sizlere sunmaya gayret ediyoruz, sizler de alırsanız, sağlığınızı, sıhhatinizi düşünürsünüz, çocukların geleceğini düşünürsünüz.”

Ziraat Mühendisi Abdullah Özcan da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nın 3 Ağustos tarihinde açıldığını hatırlatarak, “Doğal ürünler bahçesi sorumlusuyum. Mazakaland bölgesinde Bilim Merkezi yanında bulunmaktadır. Pazarımızda Kayseri’de yetişebilen sebze ve meyveler bulunur, cumartesi günleri pazarımız devam ediyor, içinde bulunduğumuz bahçede de hafta içinde kulübelerimizdeki üreticilerimizin satışları mevcuttur. Bütün organik ürün isteyen tüketicilerimizi pazarımıza ve bahçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fide yetiştiricisi Hasan Saygı ise vatandaşa doğal olarak çok güzel ürünler üretildiğini, hiç katkı olmadığını belirterek, pazardan memnun olduğunu belirtti.

BÖLGEDE YETİŞEN TÜM ORGANİK SERTİFİKALI ÜRÜNLERİN DE SATIŞI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi bir yandan, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda tamamen doğal fide ve tohumlardan insan sağlığına zarar vermeyen organik ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.

Pazarda Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

TOHUM BANKASI VE TARIM ALETLERİ ALANI DA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı Tohum Bankası ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği Tarım Aletleri Alanı da ziyaretçilerini ağırlıyor.