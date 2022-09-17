

Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Altay caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Arda A. Yönetimindeki motosiklet, Gaziler sokaktan bisikletiyle çıkan Orhan Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.