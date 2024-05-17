Garanti BBVA, Atatürk’ün sevdiği şarkılarını gençlerle buluşturuyor.

Garanti BBVA, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak, Atatürk’ün sevdiği şarkılarını gençlerle buluşturuyor. Bankanın 5. kez hayata geçirdiği “Şarkılarda Sen” projesinde bu yıl, 3 sanatçı 3 farklı Youtube kanalına konuk oluyor.

İbrahim Selim’le Bu Gece programına katılan Emir Can İğrek Eklemedir Koca Konak’ı seslendirirken Oğuzhan Uğur’la Pinç programına konuk olan KÖFN grubu Selanik Türküsü’nü, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri’ne katılan Sena Şener ise Mendilimin Yeşili türküsünü yorumladı. Genç sanatçıların yer aldığı programlar Youtube’dan yayınlanacak. Ayrıca seslendirdikleri parçalardan hazırlanan özel video da Garanti BBVA’nın Youtube ve sosyal medya kanallarından paylaşılacak.

Projeyle ilgili konuşan Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, “Türkiye’nin gençlere ve çocuklara ne kadar önem veren bir ülke olduğunu onlara armağan edilmiş, dünyada örneği olmayan bayramlarından anlamak mümkün. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Atatürk’ün gençlere ve spora verdiği değerin bir yansıması. Biz de tüm kalbimizle Atamızın ve gençlerin yanında olarak, 5 yıldır Atamızın sevdiği şarkıları genç sanatçılarımıza yorumlatıyoruz. Bu vesileyle de hem 19 Mayıs’ı kutluyor hem de gençlerle geçmişi ve bugünü buluşturarak, gençlere hafızalarında yer edecek şarkılar armağan etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da “Şarkılarda Sen” projemize ülkemizin başarılı, sevilen 3 genç sanatçısı daha katıldı ve hepsi birbirinden kıymetli 3 türküyü yorumladı. Bir kez daha projemize destek veren değerli sanatçılara teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz.” dedi.

Şarkılarda Sen projesiyle ilgili konuşan Sena Şener, “19 Mayıs gibi önemli bir günde, Atatürk’ün sevdiği türkülerden birini kendi tarzımda yorumlayarak onu anmak büyük onur. Müziksever bir önderin izinde, müzisyen bir genç kadın olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

KÖFN grubu “Daha önceki dönemde Garanti BBVA’nın böyle özel günlerde yaptığı çalışmaları ve film projelerini görüyorduk ve bunların içerisinde yer almak istiyorduk. Çok kısa bir süre önce ikimiz beraber arabayla bir yere giderken Selanik Türküsü’nü açtık ve dinledik. Enerji olarak bunu çektiğimiz bir yerdeydik sanırım ve Garanti BBVA’dan bir buçuk-iki hafta sonra bu proje geldi. Biz de tabii önerilen şarkılar içerisinden Selanik Türküsü’nü seçtik. Bizim için güzel bir tesadüf oldu ve bu projede yer almaktan çok mutlu olduk” açıklamalarında bulundu.

Emir Can İğrek ise “Atatürk’ün sevdiği şarkılar projesini gençlikle buluşturma amacıyla gençlerin sevdiği, dinlediği bir isim olarak akla gelmem beni çok gururlandırdı. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mücadelesinin ve paydaşlarının fikirlerini gençliğe aktarmada bir rol üstlendiğim için çok mutluyum.” dedi.