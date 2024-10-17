Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olay anında iki araç sürücüsünün kaza yerine yardım etmek yerine yollarına devam etmesi büyük tepki çekti. Bu duyarsızlık, "insanlık ölmüş" yorumlarına neden oldu.

Kaza, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Umut Aşkınoğlu'nun kullandığı motosiklet, bir işyerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra alev aldı.

Aşkınoğlu olay yerinde feci şekilde yanarak yaşamını yitirirken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.K. ağır yaralandı. Olay anına tanık olan iki araç sürücüsünün durmaması ise tepkilere neden oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, iki sürücünün kazayı görmelerine rağmen durup yardım etmemesi tepki toplarken, çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve bir mahalle sakini olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.’yı alevlerin arasından kurtardı.

Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu, Gönen Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.