Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptı; 1 kişi yaralandı.
Kaza Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. Sürücü Berat K.(20) yönetimindeki 11 DL 262 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 KKR 03 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu kamyonetteki yolcu Semra E.(32) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, eksikleri nedeniyle otoparka çekildi.
Öznur Dede