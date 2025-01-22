Ovacık Mahallesi Kullar Yolu Caddesi’nden İzmit yönüne seyreden M.Ö. idaresindeki 41 KD 121 plakalı otomobile, M.A. hakimiyetindeki 41 AOT 671 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcu V.K. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.