Trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, Tofaş marka otomobil kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Ödemiş İzmir Karayolu Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hidayet D. idaresindeki otomobil ile karşı istikamette seyir halinde olan Ceyhun Ç. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş marka araç kağıt gibi yırtılırken, diğer otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UCUZ ATLATTILAR

Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralandıkları belirlenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verilen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.