Karabük Üniversitesi Evrenos İnsansız Kara Aracı (İKA) Takımı, dünyanın önde gelen otonom kara aracı yarışmalarından (IGVC) 2026’da "Yılın En Başarılı Yeni Takımı" ödülüne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2024 yılında kurulan ve Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Evrenos İKA Takımı, yarışmaya ilk kez katıldığı organizasyonda finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Takım tarafından geliştirilen insansız kara aracı; yapay zekâ tabanlı sürüş sistemi, haritalandırma, çevre algılama, engel tespiti ve otonom hareket kabiliyetiyle dikkati çekti. LiDAR, kamera ve sensör tabanlı sistemlerle donatılan araç, farklı arazi şartlarında insan müdahalesi olmadan rota planlama ve engel algılama görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Yarışmada sergilediği performansla uzun yıllardır organizasyonda yer alan çok sayıda uluslararası üniversite takımını geride bırakan Evrenos İKA Takımı, parkur tamamlama başarısı ve otonom sürüş performansıyla jüri değerlendirmesinde öne çıktı. Takım, bu başarısıyla "Rookie of the Year" ödülünün sahibi oldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin üniversiteyi ve Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini belirtti. Kırışık, başarının Karabük Üniversitesinin teknoloji üretme kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Raif Bayır’ın yürüttüğü takımda Ulaş Kapucuoğlu, İsmail Samurkaş, Ali Haydar Düzenli, Fahrettin Kömürcü, Emre Şermet, Şayan Yusefi, Feyza Güneş, Orkun Furkan Aydilek ve Uğur Ünal görev alıyor.

Evrenos İKA Takımı’nın çalışmalarını TEKNOFEST 2026 hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü ve yeni nesil otonom sistemler üzerine geliştirmelerine devam ettiği bildirildi.