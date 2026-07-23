Türk Hava Kurumu (THK) ve Zarif Kanatlar Derneği’nin destekleriyle organizasyona katılan okulun Caracal Drone Soccer Takımı, Class 40 kategorisinde ay-yıldızlı forma ile mücadele veriyor. Robotik ve havacılık alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken takım, daha önce yurt içindeki birçok organizasyonda elde ettiği başarıların yanı sıra Almanya ve Güney Kore’de uluslararası deneyim kazanmıştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden takımların katıldığı FIDA Intercontinental Cup 2026’da Türkiye, 60’ın üzerinde sporcu ve teknik ekipten oluşan geniş bir delegasyonla yer aldı. Organizasyon, Türkiye’nin Drone Soccer branşındaki gelişimini uluslararası platformda sergileme fırsatı sundu.

Türkiye’de Drone Soccer’ın yaygınlaşması ve gençlerin uluslararası standartlarda yetişmesi için çalışmalar yürüten Drone Soccer Türkiye’nin katkılarıyla, ülke Class 20 ve Class 40 kategorilerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında gösterilmeye başladı. Uluslararası Drone Soccer Federasyonu (FIDA) ile gerçekleştirilen iş birlikleri de bu gelişimde önemli rol oynuyor.

Türk Hava Kurumu’nun havacılık alanındaki desteği sayesinde genç sporcular, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme fırsatı buldu.

Güney Kore’de mücadele eden öğrenciler, yalnızca sportif başarı için değil, aynı zamanda Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ve gençlerin teknoloji alanındaki potansiyelini dünyaya göstermek için de yarışıyor.