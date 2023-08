Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye yürüyor. Son olarak belediye, Keles ilçesinde günde yaklaşık 15.000 kişinin suyunu arıtma kapasitesine sahip Keles atıksu arıtma tesisinin temelini attı.

Altyapıdan spora,ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyan projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İçme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indirerek bu konuda Türkiye’de lider konumunda olan Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Bursa’da köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı bölgeler olarak bilinen Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Keles Atıksu Arıtma Tesisinin de temelini düzenlenen törenle attı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Keles Kaymakam vekili Ertuğrul Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Şehrin geleceği inşa ediliyor

Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikleri günden bu yana eser siyaseti için gecelerini gündüze katarak çalıştıklarını ifade etti. Bursa’nın 17 ilçesi ve 1060 mahallenin tamamında Büyükşehir Belediyesi’nin izi olduğunu belirten Başkan Aktaş, yatırımları ve hizmetleri her bir köşeye yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Altyapısı yapılmayan, asfaltı dökülmeyen, tarlasına destek verilmeyen, suyu iyileştirilmeyen yer kalmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz bunları yaparken başkaları, bunların noktasını dahi yapmadıkları gibi sadece dedikodu yapıyorlar. Olmayan işleri varmış gibi gösteriyorlar. Bizler hem gönül belediyeciliği yapıyoruz, hem de hizmet üretiyoruz. Ulaşım projelerimizle, kentsel dönüşüm uygulamalarımızla, kültür ve sanat faaliyetlerimizle, sosyal hizmetlerimizle, kırsal kalkınma hamlelerimizle, gençlik ve eğitim faaliyetlerimizle, velhasıl şehre ve insana dokunan çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Amacımız kalite standartlarını yükseltmek. Eğer bir ilçenin arıtma tesisi yoksa, altyapısı kaliteli değilse, içme suyu yoksa kusura bakmayın orada kaliteli bir hayatın olması beklenemez. Bir yandan şehrin bugününü imar ederken, bir yandan da geleceğini inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Keles’e yatırım yağmuru

Keles ilçesinde için Kasım 2017’den bugüne kadar BUSKİ marifetiyle yapılan hizmetleri anlatan Başkan Aktaş, 73 kilometre içme suyu hattı, 7,5 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yapıldığını, sel ve su baskınlarını önlemek için 7 kilometre dere temizliği gerçekleştirildiğini dile getirdi. Kanalizasyon işlemleri için 27 kilometre kanalizasyon hattı imal edildiğini ve 10 adet foseptik kuyusu yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, su sorununu çözmek için Keles’e 7 adet su deposu, 2 adet sulama tesisi, 2 adet sulama havuzu kazandırarak 8 su sondajı işlemi yaptıklarını söyledi. Ayrıca 1 adet içme suyu arıtma tesisi inşa edildiğini, son olarak da atıksu arıtma tesisinin temelini attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Sadece bu kadarla kalmıyoruz. Buralarda yıllardır su sorunu yaşayan birçok mahalle vardı, biz onları tek tek çözüyoruz. Kozağacı bölgesinde toplam 8 mahallemizin 4’ünün su sorununu hallettik, 4’ünde de çalışmalara devam ediyoruz. Bir aya onları da bitiriyoruz. Hereke Mahallesi’ndeki pınar kaynağını 480 metre yukarıya 3 terfide çıkarttık. Bu sayede Yunuslar, Denizler, Durak, Hereke mahalleleri sağlıklı ve temiz suya kavuştu. Karardıç, Issızören, Davutlar, Harmandemirci mahallerine de hatlar çekildi, bir ay içerisinde işlemler bitmiş olacak. Bunun için de 24 kilometre imalat yaparak 12 milyon TL harcadık. Ayrıca Kıranışıklar mahallemizde sondaj çalışmaları yapıp terfi hattı imal edip suyu arıtmadan geçirerek hemşerilerimize ulaştırdık. İlave olarak ilçemiz için kilometrelerce sathi kaplama, yama ve asfalt işlemi de gerçekleştirdik. Bu yatırımların toplam maliyeti ise yaklaşık 120 milyon 500 bin TL tutuyor” diye konuştu.



Keles’e dev tesis

Keles için birçok projenin hayata geçirildiğini ancak iki projenin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, birinin katı atık bertaraf terfi istasyonuyla vahşi depolamanın önüne geçilmesi olduğunu, diğerinin ise atıksu arıtma tesisi olduğunu anlattı. Keles Atıksu Arıtma Tesisi’nin ilçe merkezindeki Cuma, Çukur, Ertuğrulgazi, Kirazlı, Küçük Kovacık, Sofular ve Yenice mahallelerine hizmet vermek üzere planlandığını belirtti. Tesisin, besi maddesi giderimini de sağlayan ileri biyolojik kentsel atık su arıtma prosesine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Arıtılmış atık sular basınçlı kum filtreleri ve ultraviyole dezenfeksiyon sisteminden sonra deşarj edilecek. Günlük yaklaşık 15 bin kişinin suyunu arıtma kapasitesine sahip bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizin KDV ve fiyat farkı hariç toplam maliyeti 65 milyon TL. İnşallah üç buçuk ay içerisinde buradaki çalışmaları bitireceğiz. Tesis hizmete alındığında giren suyun nasıl olduğunu ve çıkanın ne kadar berrak olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bunlar geleceğimize yatırım. Bunlar yarınlarımıza yatırım. Yol çalışmalarının da tamamlanmasıyla ilçede çok daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.



Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede insan ve çevre sağlığının korunması için çok sayıda önemli yatırım yaptığını ifade etti. Çevre kirliliğini önlenmesi amacıyla pek çok düzenlemenin yapıldığını ifade eden Durmaz,bu doğrultuda çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.



Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, dağ yöresinin bir evladı olarak böyle bir yatırımın temel atma töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Tesisin yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Yavuz, tesisin hayırlı olmasını diledi.



Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Keles’e saymakla bitmeyecek kadar hizmetleri olduğunu söyledi. Bunlardan en önemlilerinin ise katı atık terfi istasyonu, atıksu arıtma tesisi ve paket içme suyu tesisleri olduğunu belirten Keskin, ilçeye desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.



Keles Kaymakam vekili Ertuğrul Arslan, ilçeye çevrenin korunması ve çevrenin sürdürebilirliği adına büyük önem taşıyan bir tesisin kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, harç butonuna basarak tesisin ilk harcını dökmüş oldu.