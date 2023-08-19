Albayrak Grubu'nun dokuz yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi'nin yurtdışındaki önceki son durağı Konya oldu.KONYA (İGFA) - Albayrak Grubu'nun dokuz yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi, 2023 yılının Türkiye rotasını büyük bir başarıyla tamamladı. Bu yıl Kelime-i Tevhid temasıyla hazırlanan sergi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Bu yılın son durağı olan Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde harikulade bir kapanışa imza atan sergi; İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’ten sonra Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Protokolün yoğun ilgi gösterdiği serginin Konya açılışına, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ile birlikte Albayrak Grubu’ndan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Ereğli Tekstil Genel Müdürü Fahri Aydın, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katılım sağladı.

Albayrak Grubu, hat sanatına ilgi duyan gençlerle usta hattatların özgün eserlerini buluşturmak, İslam sanatlarında kıymetli bir yeri olan hat sanatını yaygınlaştırmak için her yıl farklı bir temayla hat eserlerini bir araya getiriyor. Ramazan yazıları konseptiyle başlayan hikâye artık yerini gelenekselleşen ve Türkiye sınırlarını aşan bir sanat sergisine bırakıyor. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’te sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin onuncu ve son durağı Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Son açılışın ardından Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi 2023 yılı Türkiye rotasını 6 bin 350 kilometre yol kat ederek tamamlamış oldu. Şimdi, yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Geçen yılın teması olan İman Ayetleri’nin ardından bu yıl Kelime-i Tevhid temasıyla hazırlanan sergi, AKM’de gerçekleşen açılışın ardından bugüne kadar toplamda 930 bin 680 insana ulaştı. Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan eserler; hat sanatının inceliklerini, estetik şölenini ve manevi hissiyatını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdı.

KONYA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Serginin son durağı olan Konya, Albayrak Grubu’na ait şirketlerden TÜMOSAN, Kademe A.Ş ve Ereğli Tekstil için de merkez konumda yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileri ve çok sayıda basın mensubunu ağırlayan sergiyi sanatseverler de yakından takip etti. Serginin açılışında, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, "Hat sanatını yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla dokuz yıldır düzenlediğimiz sergimiz verimli bir döneme daha imza attı. Sergimiz, yurt içinde 10 farklı lokasyonda sergilendi ve 6350 km yol kat ederek 900 binden fazla kişiye ulaştı. Şimdi ise yurt dışı projeleri için hazırlıklara başladık" açıklamasında bulundu.