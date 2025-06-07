Unutkanlık, sadece yaşlılıkla ilişkilendirilen bir sorun olmaktan çıkıyor. Genç yaşlarda da sıkça karşılaşılan bu durum, zamanla yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yaş ilerledikçe beyinde de yaşlanma belirtilerinin başladığını ifade eden Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, "İnsanlar yaşlandıkça beyin de dahil olmak üzere tüm vücut sistemlerinde değişiklikler olur. Bu değişimler, bilgileri hatırlamakta zorlanma, eşyaların yerini karıştırma veya fatura ödemeyi unutma gibi günlük hayatta küçük ama önemli etkiler oluşturabilir" dedi.

Unutkanlığın sadece ileri yaşlarda değil, genç bireylerde de çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirten Çakmak, "Stres, depresyon, vitamin eksiklikleri, ağır diyetler, tiroid hastalıkları ya da bazı ilaçların uzun süreli kullanımı gençlerde unutkanlığa yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca yaşlı bireylerin değil, gençlerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Zihni aktif tutmak şart"

Unutkanlıkla mücadelede alınabilecek basit önlemler olduğunu vurgulayan Çakmak, "Zihinsel olarak aktif kalmak büyük önem taşıyor. Yeni bir hobi edinmek, günlük işleri planlamak, yapılacaklar listeleri oluşturmak ve önemli eşyaları her gün aynı yere koymak gibi alışkanlıklar unutkanlığı azaltabilir. Sosyal ilişkileri sürdürmek, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek de beyin sağlığını destekler" şeklinde konuştu.

Egzersiz ve beslenme beyin sağlığını destekliyor

Fiziksel egzersizin unutkanlık üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Uz. Dr. Çakmak, "Düzenli yapılan egzersiz, beynin yeterli oksijen almasını sağlayarak hafızayı güçlendirir. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi aktiviteler önerilirken, aşırı fiziksel efor gerektiren sporlardan kaçınılmalıdır" dedi. Dengeli beslenmenin de hafıza üzerinde doğrudan etkili olduğunu kaydeden Çakmak, "B vitamini, Omega-3 ve kaliteli karbonhidrat içeren besinlerin tüketimi beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Aynı zamanda kaliteli bir uyku düzeni ile zihinsel egzersizlerin –bulmaca çözmek, hafıza oyunları oynamak gibi– günlük rutine dahil edilmesi, unutkanlığı önlemeye yardımcı olur" diye konuştu.

Bu belirtiler varsa dikkat

Unutkanlığın bazı durumlarda daha ciddi bir sorunun belirtisi olabileceğine dikkat çeken Çakmak, "Aynı soruların sık sık tekrarlanması, tanıdık yerlerde kaybolmak, tarifleri veya talimatları uygulamakta zorlanmak, zaman ve yer kavramında karışıklık yaşamak ve kişisel bakımın ihmal edilmesi gibi durumlar varsa, mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Tedavi mümkün, erken teşhis şart

Unutkanlığın tedavisinde çeşitli yöntemlerin kullanılabildiğini belirten Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, "İlaç tedavisi, bilişsel terapi, egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi farklı yaklaşımlar uygulanabiliyor. Ancak altta yatan nedenin erken dönemde belirlenmesi, tedavi sürecinin başarısını artırır. Unutkanlık günlük yaşamı etkileyecek düzeye gelmişse, mutlaka uzman desteği alınmalıdır" ifadelerini kullandı.