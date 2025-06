Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. Yunus Acar, cilt kanserinden korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Cildin vücudu dış çevreden ayıran ve koruyan en büyük organ olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yunus Acar, dünyada en sık görülen kanser türünün cilt kanseri olduğuna vurgu yaptı. Cildin her gün gözümüzün önünde olan bir organ olmasına rağmen ihmal edildiğini belirten Acar, "Sadece kozmetik etkileri var zannediyoruz ancak sadece bundan ibaret değil. Cilt kanseri erken tanıyla neredeyse tama yakın tedavi edilebilen iyi seyirli kanserlerdir" dedi.

"Vücudumuzdaki benlerin değişikliğinde muhakkak bir hekime görünmesi gerekir"

Cilt kanser türlerinin en tehlikelisi olan melanomun belirtilerine değinen Op. Dr. Yunus Acar, "3 tür cilt kanser türü vardır. En az görülen melanom ve en tehlikesi olandır. Genel itibariyle erken tanı için en çok uğraştığımız kanser türüdür. Vücudumuzda bulunan benlerin değişiklikleri bizim için uyarıcıdır. Büyümesi, kanaması, kaşıntısı, renk değişikliği, ciltten kabarması, etrafta düzensiz olması, bunlar melanom kanserinin belirtileridir. Bu sorunlar başladığında hastaların mutlaka genel cerrahiye veya cildiyeye muayeneye gelmesi ve bir hekim gözüyle benlerin incelenmesi gerekir. Eğer varsa bir şey biyopsi ile tanı koyup erken teşhis ile tedavi edilir" ifadelerini kullandı.

Cilt kanserinden korunmak için ne yapmalı?

Her ne kadar cilt kanserlerini tamamen önlenmesinin kesin bir yolu olmasa da vatandaşların güneşten korunmalarını gerektiğini dile getiren Op. Dr. Yunus Acar, "Cilt kanserinden korunmak için vatandaşlarımıza devamlı, güneşten korunmalarını, şapka ve güneş kremi kullanmalarını öneriyoruz. Sadece yazın değil kış ayları da cilt kanserinden korunmak için dikkatli olmamız gerekiyor. Kışın da yaz aylarında olduğu gibi güneş var ve bizim için en yüksek cilt kanseri etkeni oluyor. Yaz aylarında bronzlaşmak güzel olabilir ve bu konuda bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Her sene en az bir kere ayna karşısında vücudumuzdaki benleri kontrol etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız herhangibi bir değişiklikte not almaları ve ardından bir uzmana muhakkak görünmeleri gerekir" diye konuştu.