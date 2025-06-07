Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan verilere göre, Yunanistan'da art arda üç deprem meydana geldi. Saat 15:46'da meydana gelen ilk deprem, yerin 12.2 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. İkinci deprem, ilk depremin ardından saat 15:53'te kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3.9 olurken, yerin 11.4 km derinliğinde meydana geldi. Saat 16:11:18'de yaşanan üçüncü deprem ise 7.6 km derinlikte gerçekleşti ve büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.

Kaynak: HABER MERKEZİ