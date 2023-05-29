Ünlü aranjör ve söz yazarı besteci Kemal Ceyhan müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Usta müzik adamı Kemal Ceyhan, yaptığı başarılı aranje çalışmaları yanında söz beste işlerinede ağırlık vermeye başladı.

Uzun zamandır sakladığı ve müzik dünyasında hayranlıkla dinlediği özel isimlere özel şarkılar yaptığını ve bu şarkıları kimseye dinletmediğini dile getiren Kemal Ceyhan “Müzik benim yaşam biçimim, benim şarkılarımı seslerinden ve yorumlarıyla dinlemek istediğim Ajda Pekkan, Merve Özbey, Ayna grubu(ERHAN Güleryüz),Hakan Peker, Funda Arar gibi isimler var, onlar için yaptığım eserleri kimseye dinletmiyor ve satmıyorum bende bu sanatçılara eserler rezerve edildi. Her söz yazarı ve bestecinin de köşede özel isimlere ayırdığı eseri olduğunu düşünüyorum, günü geldiğinde onlardan dinleyeceğim” dedi.