Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine dava açacağı iddialarına ilişkin soruya, "Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken, Sayın Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak?" şeklinde yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları, ekonomi, teknoloji, dış politika ve bürokrasi gibi konular üzerinde konuştuk. Ayrıca, 6 genel başkanın daha önce hazırladığı ortak mutabakat metnini güncelleme gerekliliğini de ele aldık" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ise, Kılıçdaroğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek, "CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bizi ziyarete gelmişlerdi. Biz de bu nezaketi iade etmek istedik. Bu kritik dönemde siyasi liderler arasında tecrübe paylaşımı önemlidir. 6'lı masa sürecinde hedeflediğimiz toplumsal barış ve siyasi liderler arasında istişare zemininin artırılması gerekliliği devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin sorular üzerine, "Bu soruları Tunç Bey'e sormalısınız" cevabını verdi. Akşener'in dava açma konusundaki soruya ise, "Türkiye'nin ciddi sorunları varken, böyle bir mesele üzerinde durmak gereksiz" diyerek yanıtladı.