Gerçekleştirilen denetimlerde 2.788 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 255 kişiye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Ayrıca, 2.299 sürücü emniyet kemeri takmadığı için, 801 motosiklet sürücüsü ise kask kullanmadığı için cezalandırıldı.

1.439 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmak ve yaya geçidinde yayalara öncelik vermemek nedeniyle işlem yapıldı. Öte yandan, 309 kamyon sürücüsü yasak saatlerde trafiğe çıkmaktan, 394 kişi ise sürücü belgesi olmadan ya da belgesiz kişilere araç kullandırmaktan dolayı ceza aldı.

Drift atmak, aracı modifiye etmek veya abartılı egzoz kullanmak gibi kurallara uymayan 181 sürücüye de işlem yapıldı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.923 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 3.501 sürücüye ise yasak yere park etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 51.289 araç veya araç sürücüsüne trafik işaret levhalarına ve yer işaretlemelerine uymamaktan ceza yazıldığı bildirildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 4.771 araç ve sürücüsüne ceza kesilirken, böylece denetim süresince toplamda 19.950 araç ve araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandığı açıklandı.