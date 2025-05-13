Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterde görevli dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: HABER MERKEZİ