Kemoterapi sırasında genellikle hastalarımız, yoğun olmayan ve fazla fiziki efor gerektirmeyen işlerde çalışabilirler. Bazı tedaviler daha ağır rejimlerdir ve yan etkileri daha fazla beklenir. Bunları da hasta çalışamaz. Hastanın isteğine göre de bu program değiştirilebiliyor. Hastanın işi, masa başı işi ise aldığı tedavi yoğun ve ağır kemoterapi protokolü değilse çalışabiliyor ama biz genellikle hastalara istirahat veririz. Hasta kendini iyi hissettiği zaman gidip çalışır, iyi hissetmediği zaman dinlenir. Genellikle protokoller tedaviyi verdikten sonraki ilk 3-4 gün içerisinde hasta halsizlik, iştahsızlık ve bulantı hissedebilir. O dönemlerde çalışmaması daha doğru oluyor. Daha sonraki günlerde çalışabilir.