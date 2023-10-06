Elazığ'da meydana gelen olayda, Dilan Tali isimli genç kadın, sevgilisi Sinan B. tarafından 2 saat boyunca şiddet gördü ve 5 yerinden bıçaklandı. Ancak mahkemede verilen karar, dikkat çekici bir şekilde Tali'nin şikayetini geri çekmesi sonucu hafifletildi. Dilan Tali, daha önce hastane odasında verdiği röportajda yaşadığı dehşeti anlatmış, ancak sonraki dönemde şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkemede yaptığı açıklamada, "Sanık Sinan bir kimseyi öldürebilecek bir kişi değildir" ifadelerini kullanarak şikayetçi olmadığını belirtti. Sinan B. ise doktor olduğunu vurgulayarak, "Hakkımda verilecek kararda mesleğimin göz önüne alınmasını talep ediyorum. Suçsuzum" dedi.

Olay, 24 Temmuz 2022 tarihinde Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde gerçekleşti. Sinan B. ve Dilan Tali, akşam yemeğinde buluştular. Ancak yemek sonrası çıkan kıskançlık tartışması, şiddete dönüştü. Sinan B., Tali'ye saldırarak onu darp etti ve sırtına bıçak sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören Tali, bir fırsatını bularak evden kaçarak komşularına sığındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı, ve yaralı kadın Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinan B. ise gözaltına alındı ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemede yaptığı açıklamada, "Mütalaada aleyhe hususları kabul etmiyorum, şikayetçi değilim. Sanık Sinan bir kimseyi öldürebilecek bir kişi değildir. Olay günü ben Sinan'ın bulunduğu eve gittiğimde aramızda tartışma çıktı ve bu tartışmada ben sanık Sinan'a hakaret ettiğimi hatırlamıyorum ancak hakaret etmiş olabilirim. Sanık Sinan'ın beni öldürme kastı ile hareket ettiğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Sinan B. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben öldürme kastı ile hareket etmedim. Hakkımda verilecek kararda mesleğimin göz önüne alınmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

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Ancak savcı, mahkemenin kararına itiraz etti. İstinaf nedenini açıklayan cumhuriyet savcısı, "Müşteki ile sanık Sinan B.'nin arkadaş oldukları, olay günü müştekinin konuşmak amacıyla sanık Sinan'ın ikametine gittiği, konuşma esnasında sanık Sinan'ın mutfak bölümünden aldığı bıçakla müştekinin vücudunun birçok yerinden bıçakladığı, müştekinin de sanığı darp ettiği, müşteki Dilan Tali'nin kati raporundan yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu belirtildiği, suçta kullanılan bıçağın kesici kısmının 14 santim olarak tespit edilmesine bağlı olarak öldürücü niteliğe haiz olduğu, müştekinin vücudundaki sırt bölgesine aldığı yaralanmanın hayati bakımdan önem arz ettiği, ayrıca bacak ve kol bölgesine de bıçak ile vurduğu, sanık ile müşteki arasında geçen tartışma esnasında müştekinin sanığın elinden ancak kaçarak kurtulduğu ve karşı komşusuna sığındığı, sanığın eylemine bu şekilde devam edemediği, sanığın üzerine atılı eylemin kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında kalması gerekirken kasten yaralama suçundan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmakla, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur" dedi.