Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü kıyısındaki bir kafe işletmecisi, temizlik yaparken tarihi bir mızrak ucunu buldu. Mızrak ucunun yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilirken, Yunan mitolojisinin sembollerinden Poseidon'un mızrak ucuna benzeyen bu eser, İznik'in zengin tarihine yeni bir katkı sağladı.

İznik, dört medeniyete başkentlik yapmış ve UNESCO'ya aday dünya tarih kenti olarak bilinirken, bu son keşif de şehrin tarih ve kültürel mirasına önemli bir ekleme olarak görülüyor. Kafe işletmecisi Eren Can Yiğit, gölde temizlik yaparken bulduğu tarihi mızrak ucunu, İznik Müzesi'ne teslim etti. Üzeri taşla kaplı olan ve demir olduğu düşünülen mızrak ucunun 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Yiğit, "Çevre temizliği yaparken fark ettim. Kıyıda buldum ve ilgili ekiplere haber verdik" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu tarihi eser, Yunan mitolojisinin Poseidon figürünün mızrağına benzemektedir, ve İznik'in zengin tarihini daha da zenginleştiren bir keşif olarak kabul edilmektedir.