Osmangazi Belediyesi, kent içi ulaşımda önemli bir sorun teşkil eden çıkmaz sokakları bir bir açıyor. Son 5 yılda 43 çıkmaz sokak, kent içi ulaşımına kazandırıldı.



Osmangazi’yi çarpık yapılaşmanın getirdiği sorunlardan kurtarıp modern ve yaşanabilir bir ilçe yapmak adına yürüttüğü çalışmaları kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çıkmaz sokakları açarak ulaşım noktasındaki önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor. Osmangazi’nin daha ulaşılabilir bir kent olması adına yürütülen çalışmalar kapsamında son 5 yılda 43 çıkmaz sokak, yapılan kamulaştırma yıkımları ile çıkar hale getirildi. Özellikle mahalle aralarında trafik akışını hızlandırmak ve geçişi sağlamak adına çıkmaz sokakların açılması kent içi ulaşımında büyük önem taşıyor.



Kent içi ulaşımda çıkmaz sokakların önemli bir sorun olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi, Bursa’da plansız ve çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu bir ilçe. İlçemizi bu görüntüsünden kurtarıp modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek, çıkmaz sokaklarımızı açmak için kamulaştırmalar gerçekleştiriyoruz. Her yıl onlarca çıkmaz sokağı açarak kent içi ulaşımdaki önemli bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Osmangazi’de ulaşımın tıkandığı tüm noktalarda bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.