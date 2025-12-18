Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ambalaj Komisyonu’nda, “Sıfır Atık” kapsamında 2026 yılında uygulanacak ücretli poşet bedeli gündeme alındı. Gerçekleştirilen toplantıda, zincir market temsilcilerinin hâlihazırda 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya çıkarılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Toplantı sırasında paylaşılan maliyet analizlerine göre, standart plastik poşetlerin marketlere birim maliyetinin, poşetin ölçüsü ve gramajına bağlı olarak 50 ile 75 kuruş arasında değiştiği aktarıldı. Bu durum nedeniyle mevcut uygulamada poşetlerin, bazı hallerde maliyetine ya da maliyetinin altında tüketicilere sunulduğu ifade edildi.

YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR

Toplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazıyla 2,5 liralık tarife talebini ilettiği öne sürüldü. Halk TV'de yer alan habere göre bu talep, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 400'lük bir artış anlamına geliyor.

BAKANLIK KAYNAKLARI ÜCRETİ MAKUL BULMADI

Buna karşılık Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve vatandaşın alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin makul bulunmadığını dile getirdi. Kulislerde ise poşet ücretinin mevcut 50 kuruş seviyesinden, yeniden değerleme oranı doğrultusunda daha sınırlı bir artışla güncellenmesinin değerlendirildiği konuşuluyor.