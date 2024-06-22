Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, uzun yıllardır Gemlik’te ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Kamil Beki aşevinde yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Deviren, tadilat sonrasında Kamil Beki aşevinin "Kamil Beki Kent Lokantası" adıyla hizmet vereceğini duyurdu.



Başkan Deviren, lokantanın sadece ihtiyaç sahiplerine değil, tüm Gemlik halkına hizmet vereceğini belirtti. "Lüks ve kaliteli hizmet herkesin hakkıdır" diyen Deviren, lokantada çorba ve üç kap yemeğin sunulacağını ifade etti. Çalışmaların hızlanacağını ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini söyleyen Deviren, bu yeni düzenlemenin Gemlik halkı için önemli bir sosyal hizmet olduğunu vurguladı.

Tadilat çalışmaları devam ederken, belediye olarak lokantanın en yüksek standartlarda hizmet verebilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Başkan Deviren, bu projeyle birlikte Gemlik’te sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.