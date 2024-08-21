Kenya'da kendi eşi de dahil 42 kadını öldüren seri katil Collins Jumaisi'nin polis karakolundan kaçışıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kenya polis sözcüsü, Jumaisi'nin içeriden yardım aldığını ve firarla bağlantılı olduğu düşünülen 8 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Son iki yılda 42 kadını öldürdüğü ve cesetlerini çöplüğe attığı itiraf edilen Jumaisi, Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan 12 kişiyle birlikte firar etti. Yapılan incelemelerde, Jumaisi'nin tel örgüleri kesip çevre duvarını aşarak kaçtığı, bu kaçışta polis desteği aldığı belirlendi. Kaçan diğer 12 kişinin ise Eritre uyruklu olup yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri için gözaltında tutuldukları öğrenildi.

Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Emin, firarın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirtirken, olay Kenya genelinde büyük bir alarma yol açtı. Özellikle Nairobi'nin Mukuru bölgesinde, Temmuz ayında bulunan cesetler ve daha önce bulunan ceset parçaları Jumaisi'nin suçlarıyla ilişkilendirildi. 2022'den bu yana 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden Jumaisi, Temmuz ayında EURO 2024 finalini izlerken polis tarafından yakalanmıştı. Ancak avukatı, müvekkilinin itiraflarının işkence altında alındığını öne sürmüştü.