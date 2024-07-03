Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kepçenin çarptığı çocuğun parmağı koptu.

Kaza, İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Berkan D. (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, yoldan manevra yapan operatör Sebahattin E. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki M.G.’nin sol eline çarpıp baş parmağının kopmasına neden oldu. Yaralanan çocuk, kopan başparmağıyla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından çocuk, parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.