Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 5., toplamdaki 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Mücadelenin 41. dakikasında Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin’den seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Kerem bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

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Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Wilfried Zaha’ya bıraktı.

Kaynak: iha