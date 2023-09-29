Keşan Anafartalarspor Asbaşkanı Serkan Çayır, Süper Amatör Lig’de grupların belli olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Anafartalar Asbaşkanı Serkan Çayır yeni sezon için Ekim ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Grupların belli olduğunu ve ligin başlama tarihinin 12 Kasım olarak açıklandığını kaydeden Çayır, "Bu nedenle Anafartalarspor olarak ligin geç başlayacak olması nedeniyle Ekim ayı ilk haftası içinde çalışmalarımıza başlayacağız. Kulübümüze destek veren taraftarlarımıza zevkle izlenecek bir takım yaratmak için başkanımız Olgu Karataşoğlu ve yönetim kurulu olarak çalıştık. Anafartalarspor köklü bir kulüp ve o köklere zarar vermeden emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz" diye konuştu.