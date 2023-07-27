Edirne'de Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy meydanındaki trafonun altında kendiliğinden başlayan ve yakınındaki eve sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre yangın, balya bağlı tarlalar, köy deresi ve evlerin yakınına kadar geldi.

Yeşilköy’de evlerin dibinde son anda söndürülürken, içerisinde kimse yaşamayan bir ev küle döndü.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ile Keşan İtfaiyesi yangına müdahale etti.

Ekipler, yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldılar.