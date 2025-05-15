

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan "2025 Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında ortalama 72,7 mm yağış kaydedildi.

Nisan ayı yağışları, 57,5 mm olan (1991-2020) normalinin yüzde 27 ve 28,5 mm olan 2024 nisan ayı yağışının yüzde 155 üzerinde gerçekleşti.

Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla yağış düşerken, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde azalma yaşandı.

Ege Bölgesi'nde son 22 yılın, Akdeniz Bölgesi'nde ise 14 yılın en yüksek yağışı kaydedildi.

İl bazında ise en fazla yağış 140,9 mm ile Hakkari'de, normaline göre en fazla artış ise yüzde 135 ile Burdur'da görüldü.

Burdur, Isparta 65, Aydın, Denizli, Muğla 28, Afyonkarahisar ve Uşak 22, Ankara ve Eskişehir'de ise son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı düştü.

Marmara Bölgesi, nisan ayı normali olan 51,9 mm altında ve 39,3 olan 2024 yılı nisan ayının üzerinde 42.4 mm yağış aldı.

Ege Bölgesi'ne ise nisan ayında 82,4 mm yağış düştü. Bölgenin uzun yıllar ortalaması 54 ve geçen yıl nisan yağışı 24,7 mm olduğu gözönünde bulundurulduğunda normaline göre yüzde 53, 2024 yılı nisanına oranla ise yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde ise 79,1 mm yağış oldu. Bölge uzun yıllar ortalamasının yüzde 48, geçen yılın aynı döneminin ise yüzden 100 üzerinde yağış aldı.

İç Anadolu Bölgesi'ne de normaline göre yüzde 27 ve 2024 nisan ayına oranla yüzde 100'dan fazla artışla 57,8 mm yağış düştü.

Karadeniz Bölgesi, nisanda 80,6 mm yağış gördü. Yağışlarda normaline göre yüzde 44, 2024 yılı nisan ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasının yüzde 27 ve geçen yılın nisanına göre yüzde 100'den fazla artışla 94,1 mm yağış oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Marmara gibi yağışlar düştü. Bölgenin nisan ayı yağışı 43,5 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 30 azalırken, geçen yıla göre değişmedi.

Kaynak: İHA