Edirne’nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Sanayi Kavşağı’na giriş yapmak isteyen F.Y. (28) yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, çarşı istikametinden gelerek Mezbaha istikametine gitmek isteyen B.K. yönetimindeki I OE-3542 Yunanistan plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.