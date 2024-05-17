Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine gittikleri bir işletmede menülerde 'TL' ibaresinin bulunmaması nedeniyle 50 bin TL ceza kesti. İşletmeye, eksiklikleri gidermesi için süre tanındı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerini sürdürüyor. Menülerin masalarda bulundurulmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte 81 ilde denetimler arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılbaşından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye genelinde menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla ceza kesildi.

'TL' İBARESİ OLMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI

Yılbaşından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayan işletmelere ceza uygulanıyor. Denetime çıkan Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, menülerin masalarda bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Ayrıca, menülerdeki fiyatların hangi para birimi cinsinden yazıldığını da inceliyorlar. Özellikle turistik bölgelerde, bir ürünün menüdeki fiyatının 'TL' ve döviz cinsinden yazılması dikkat edilen hususlar arasında. Bu sayede, turistlerden fazla ücret alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Serik ilçesi Akça Alan Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki bir restoran, gelen şikayetler üzerine denetlendi. İşletmede masalarda menü olduğu, ancak menülerdeki fiyatların yanında 'TL' ibaresinin olmadığı tespit edildi. İşletmeye 50 bin TL ceza kesildi ve eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Süre sonunda işletme tekrar denetlenecek.

ÜRÜN SAYISINA GÖRE CEZA ARTIYOR

Hizmet verilen her ürünün menüde yer alması gerektiğini belirten ekipler, menü bulunmaması durumunda 2 bin 172 TL ceza uyguluyor. Bu ceza, ürün sayısına göre katlanarak artıyor. Örneğin, 10 ürünün hizmetini veren bir işletme, masalarda ve işletme girişinde menü bulundurmazsa 21 bin 720 TL ceza alıyor.