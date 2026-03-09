Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı noktalarda gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında, 912 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 14 kahvehane ve kafenin kontrol edildiği uygulamada, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişiye tebliğ yapılırken, 'açıktan hırsızlık' olayının şüphelisi olduğu tespit edilen S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamada, trafik yönünden ise 167 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 28 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 197 bin 899 TL idari para cezası kesildi.