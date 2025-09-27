Edirne’ni Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden M.İ.T. (29) yönetimindeki 17 AHU 981 plakalı otomobil, Bahçeköy yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Y.U. (49) yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 17 AHU 981 plakalı otomobilin sürücüsü M.İ.T ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.D. (37) ile 17 TK 622 plakalı otomobilin sürücüsü Y.U ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. (70) ve H.D. (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.