İnegöl Hastane Derneği, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı’yı ve tüm hastane yöneticilerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ALTUNTEPE, “İNEGÖL’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DAHA DA İLERİYE TAŞINACAĞINA İNANIYORUZ”

Ziyarete ilişkin bilgiler paylaşan Altuntepe, “ Öncelikle ilçemizde uzun yıllar başhekimlik yapan Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen ve yönetimine, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederiz. Uzm. Dr. Sarı’nın vizyoner yaklaşımı ve deneyimi, hem sağlık çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanım olacak. Kendisinin liderliğinde İnegöl’de sağlık hizmetlerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Altuntepe öncülüğünde İHD Yönetimi, Hastane Yönetimini tek tek ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin hayırlı olsun dileklerini iletti.

İHD’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Altuntepe, “İnegöl Hastane Derneği olarak her zaman her koşulda, sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. İnegöl’de dayanışma ruhunu üst düzeye çıkararak, sorunların giderilmesi noktasında birçok çalışmaya imza attık. İnegöl’ümüzün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürüterek birçok ziyaret ve toplantıda sorunlara çözüm aradık. Firmalarımız, esnaflarımız, hayırseverlerimiz, her kesimden herkesin desteğini alarak bugünlere geldik ve bu dayanışma ruhu ile geleceğe umutla bakıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç halinde çalışmalarımızın üstüne koyarak yeni projelerle gönüllere dokunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

