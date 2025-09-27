İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul’da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 113 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 49’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.