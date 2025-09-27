Mevcut Başkan Zemci Şahin ile Erkan Dönmez yarıştı. 17.00 da sandıklar açıldı. 2 sandıkta yapılan oylama sonucunda 195 oy alan Zemci Şahin yeniden Başkan oldu. Erkan Dönmez ise 180 oy aldı. Yapılan seçim sonucunda kaybeden Erkan Dönmez, seçimi kazanan Zemci Şahin'e sarılarak tebrik etti. Dönmez, yaptığı açıklamada, "Kazanan başkanı tebrik ediyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun Zemci başkanım." ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan olan Şahin ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Kol kola yürümeye edeceğiz. En ufak kazanan kaybeden diye bir şey yok. Elbette ki herkes Cumhuriyet Halk Partili, herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması için mücadele edecek. Bütün arkadaşlarımızın çalışmaya, partiye ihtiyacı var. Bizim onlara ihtiyacımız var. Sandıklarda, okullarda her türlü ortamda bütün arkadaşlarımızın çalışmaya ihtiyacımız var. Onun için elbette ki hepimiz konuşmalarımızda kazanan kaybeden olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gelenek böyle, seçimle ilçe başkanı oluyor. Bazılarınki gibi kargo paketleriyle ilçe başkanlığı gelmiyor. Çalışıyoruz, emek ediyoruz, uğraşıyoruz. Delege seçiminde sonuçta ipi göğüsleyen birisi oluyor, bununda çok ilçe başkanlıkları kaybedilmiştir, kazanılmıştır. Belediye Başkanlıkları kazanılmıştır, kaybedilmiştir. Bunlar bazen hiç önemli değil. Örnek vereceğim size değerli dostum Suat Özçağdaş şu anda genel başkan yardımcımız Milli Eğitimde sorumlu. Biz gençlik kollarındayken o gençlik kolları genel başkan adayıydı arkadaşlar. Benimde desteklediğim adaydı, seçimi kaybetti. Sonra geldi Üsküdar'da ilçe başkanı oldu. Üsküdar'da ciddi çalışmalar yaptı. Sonra Milletvekili oldu şu anda Milli Eğitimde sorumlu genel başkan yardımcısı. Bazen ve bunu her zaman söylüyorum kaybetmek bazen kazanmak da olabilir. Onun için biraz önce konuştuğumuzda başkan kazanırsa onun yolu devam edecek, ben dinlenmeye geçeceğim demiştim. Ama biraz daha yorulacağız bu gidişle. Bütün arkadaşlarımıza ayırmaksızın teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."

Seçimi kazanan Zemci Şahin’in başkanlığındaki yönetim kurulu da belli oldu. Asil üyeler ise şöyle sıralandı:

Zemci Şahin (Başkan), Alımlı Ebrar (GK), Arıcan Sanem (K), Atılgan Onur (G), Balbay Seval (K), Berk Sabahattin, Cirit Levent, Çaylar Murat, Doğan Orhan, Dursun Armağan, Güneş Münire (K), Karataş Salih Zeki, Okçal Gülsenem (K), Tanrıkulu Mustafa, Tutuğ Hasan, Unuak Cihan ve Şimşek Saniye (K).