Bolluca stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip İnegöl Kafkasspor’un üstünlüğü ile geçti. Oyunu rakip sahaya yıkmayı başaran Kafkasspor, rakip kalede bulduğu tehlikeli atakları gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 2. Yarısı ev sahibi ekip Küçükçekmece Sinopspor’un etkili futboluyla başladı. Özellikle sağ kanattan Enes İslam’ın etkili futbolu, Kafkasspor defansını zorladı.

Maçın son çeyreğinde Fatih Taşdelen ve Onur Toroman’la gol şansı yakalayan İnegöl ekibi, topu ağlarla buluşturamadı.

Zorlu rakibi karşısında deplasmandan 1 puan almayı başaran İnegöl Kafkasspor, bu sonuçla iki deplasman maçından 4 puan çıkarmış oldu.

Kafkasspor, 4 hafta sonunda 5 puana ulaştı.

Kaynak: Mehmet Sevinç