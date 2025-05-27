Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fransa vatandaşı, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dernek Sokak’tan, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi’ne çıkış yapmak isteyen Y.G. (32) yönetimindeki 22 FK 109 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fransa vatandaşı J.P.J.N.’ye (76) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen J.P.J.N. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.