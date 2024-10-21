Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü oynadığı karşılaşmada Gebzespor’a deplasmanda 3-1 yenilerek ligin 3.haftasında da puanla tanışamadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Mehmet Kahraman, Veysal Batuhan Dursun, Hümeyra Seven’in yönettiği karşılaşmada Gebzespor, 28.dakikada Emirhan Özkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gebzespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Keşanspor 54. dakikada Muhammed Oğuzhan Ceylan’ın attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Bu golün hemen ardından Gebzespor geliştirdiği atakta Muhammed Enes Demir’in golü ile durumu 2-1 yaptı.

Gebzespor 79. Dakikada Ali Şentürk’ün attığı golle durumu 3-1’e getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gebzespor maçı 3-1 kazandı.

Keşanspor ligin 3.haftasını puansız geçirerek grupta son sıraya demir attı.