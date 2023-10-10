Edirne'nin Keşan ilçesinde Geleneksel Keşan Panayırı 18-22 Ekim tarihler arasında düzenlenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Geleneksel Keşan Panayırı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik katıldı.

“PANAYIR KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ”

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, orta yaşlı hemşehrilerin bundan 20-25 sene önce bir panayır etkinliği olduğunu anımsayacaklarını kaydederek, "Bu bir Balkan kültürüydü. Yıllardır Keşan’ın marka olmuş halk etkinliği vardı; bunun adı da panayırdı. Eskiden festivaller yoktu, panayırlar vardı. Biz de bu kültürü yaşatmak ve geleceğe aktarmak istedik. Geleneksel Keşan Panayırı’nı 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik. Panayırımızı BAL Ligi’ne yükselme başarısını gösteren Keşansporumuzun yararına yapıyoruz. Keşan’daki tüm STK’lara yayılacak büyük bir organizasyona başlıyoruz.” diye konuştu. Helvacıoğlu, Keşan’ı seven herkesi de panayıra beklediklerini söyledi.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ise, stand alacak esnafların, Keşanspor'a yardım edeceğini de göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Keşan’ın sosyal hayatına önümüzdeki bir hafta boyunca hareketlilik yaratma adına, esnaflarımıza kazanç sağlaması adına yapılmış bir etkinlik olduğunu ifade eden Gergin, "Çok güzel ve çok değerli bir etkinlik olacak. Geleneksel hale gelirse de hem belediyemiz hem Keşanımız, hem de Keşanspor’un istifade ettiği ve herkesin bundan bir katkı sağladığı bir organizasyon olacak. Biz de bunun içerisinde olduğumuz için son derece mutluyuz. Keşanspor yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Ayın 15’inde Babaeskispor ile ilk maçımız var. Bu etkinlik de ilk maçın hemen sonrasına denk geliyor. Hem yeni sezon hem de bu etkinlik hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“300’E YAKIN STANDIMIZ VAR”

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da, panayır programının detayları hakkında bilgilendirdi.

Ayın 18’inde başlayacak panayırın çıkış noktasının aslında hem yerel, hem de ses getirecek ulusal sanatçılarla çalışmak olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Balcı, "Panayırımız 5 gün sürecek. 18 Ekim Çarşamba günü başlıyoruz ve 22 Ekim Pazar günü sonlandırıyoruz. Nehir Başkanımın da dediği gibi amaç para kazanmak değil; Keşan halkının mutlu bir hafta geçirmesi ve yerel esnaflarımızın ticari hayatlarını bir nebze olsun rahatlatmak için bu panayırı düzenledik. 300’e yakın standımız var. Yarın itibariyle stantların krokileri basın ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılacak. Allah izin verirse de 16 Ekim Pazartesi günü de kurulumlar başlayacak. Allah utandırmasın diyorum. Her şeyi başardığımız gibi inşallah panayırımızı da alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Keşanspor önceliğimiz. Stant satışlarından elde edilen gelirin Keşanspor’a gideceğini, BAL Ligi’nde inşallah bu sezon şampiyon yapacağımızı belirtiyorum ve ballı bir panayır olsun diyorum" diye konuştu.