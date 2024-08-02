Keşanspor Yöneti5 Ağustos'ta görev bölümü gerçekleştirecek. Yönetim Kurulu yeni sezonda BAL’da mücadele etme kararı da alacakErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 29 Temmuz Pazartesi günü akşamı yapılan Keşanspor Olağanüstü Kongresi’nde göreve gelen Keşanspor Yönetim Kurulu 5 Ağustos Pazartesi akşamı toplanarak görev bölümünü gerçekleştirecek.

Nevruz Kaldı, yönetim kurulunun 5 Ağustos Pazartesi günü toplanarak görev bölümünü gerçekleştireceğini belirterek “Bunun yanı sıra yönetim kurulumuz 202/2025 futbol sezonunda BAL Ligi’nde mücadele etme kararını da alacak ve 7 Ağustos Çarşamba günü kararı Türkiye Futbol Federasyonu’na ileteceğiz. Ayrıca 6-7 Ağustos tarihinde de Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ile bir görüşmede gerçekleştireceğiz.” Dedi.