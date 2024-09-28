Orhangazili Kıbrıs Gazisi İbrahim Vefa Aydın (70) hayatını kaybetti. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da akrabası olan 2 çocuk babası Aydın, öğlen vakti Orhangazi Gazi Orhanbey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi’de 1980 ve 1990’lı yıllarda Tozkoparan Caddesi üzerinde esnaflık da yapan Kıbrıs Gazisi İbrahim Vefa Aydın 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastalığı nedeniyle de tedavi gördüğü belirlenen İbrahim Vefa Aydın için Orhangazi’de Gazi Orhanbey Camii’nde askeri tören düzenlendi. Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da akrabası olan İbrahim Vefa Aydın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Gazi Orhanbey Camii’ne getirildi. Öğlen namazı sonrasında İlçe Müftüsü Yasin Yıldız tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aydın, ilçe mezarlığında toprağa verildi. İbrahim Vefa Aydın’ın cenazesine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.