Meydana gelen trajik olayda, psikolojik sorunları bulunduğuna inanılan B.A. adlı birey, Kıbrıs gazisi olan babası Duran A. ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda tüfekle saldırarak babasını hayatını kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde köy merkezinde gerçekleşti. B.A. ile Kıbrıs gazisi olan babası Duran A. arasındaki tartışma hızla büyüdü. İddiaya göre, B.A.'nın psikolojik sorunları da tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine B.A., elindeki tüfekle babasına karşı ateş açtı. Ne yazık ki, Duran A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrasında B.A. kaçmayı başardı.

Kırşehir'de Değirmenkaşı Köyü'nde gerçekleşen olayda köy sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi ve güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Kaçan B.A. ise kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.