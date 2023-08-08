Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde Akharem Mahallesi İznik-Gemlik yolunda gerçekleşen bu üzücü olayda, iki araç kafa kafaya çarpışarak büyük bir çarpışma yaşadı.

Kazanın ayrıntılarına göre, Gemlik istikametinden İznik'e doğru ilerleyen Turgut Akpınar (63) adlı sürücünün yönetimindeki 16 KJ 022 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hakan Özcan (33) tarafından kullanılan 11 AJ 420 plakalı tır, üzerinde bulunan iki büyük mermer bloğuyla birbirine çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki aracın sürücüleri de sıkışarak mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık yoğun çabaları sonucunda sıkışan sürücüler kurtarıldı. Yaralanan sürücüler, hemen Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Bu feci kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yetkililer olayın ayrıntılarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.