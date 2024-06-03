Gençlere geleneksel Kıbrıs yemeklerini tanıma ve deneme fırsatı sunan “Kuşaklar Lezzetlerle Buluşuyor” etkinliğinin ikincisi, 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından Girne Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

İki gün süren ve şenlik havasında geçen etkinlikte; Kıbrıs mutfağına ait birçok yemek ve tatlı öğrencilere ve katılımcılara tanıtıldı. Etkinliğin ilk gününde öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları geleneksel Kıbrıs yemeklerini ikram ettiler. Herseden molehiyaya, Kıbrıs köftesinden kleftikoya kadar birçok lezzet, etkinlik katılımcılarının beğenisine sunuldu. İkinci günde ise paluze ve ekmek kadayıfı gibi Kıbrıs’a özgü tatlılar stantlarda yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Düzenlenen etkinlik sadece Kıbrıs tatlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda farklı kuşaklar arasında iletişim köprüsü kurarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağladı.

Yrd. Doç. Dr. Emete Toros: “Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çabalarımıza önemli bir katkı sağladık.”

Kıbrıs’ın geleneksel tatlarını tanıtırken kuşaklar arasında da deneyim paylaşımı yapılması amacıyla düzenledikleri etkinliğin yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, “İkincisini düzenlediğimiz etkinliğimiz, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece verimli geçti” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerine teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. Emete Toros, “Gelecek yıllarda da bu tür etkinlikleri devam ettirerek kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.