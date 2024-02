KidZania İstanbul ve FutureBright, çocukların dünyasını anlamak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Kapsamlı araştırmayla çocukların hayal güçleri, meslek tercihleri ve dünyaya bakış açıları derinlemesine ele alındı. Araştırmanın sonuçları 9 Şubat Cuma günü düzenlenen etkinlikte, basın mensupları ve KidZania İstanbul’un amaç ortaklarıyla paylaşıldı.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, çocukların hayallerini ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla FutureBright ile iş birliği yaparak kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. “Geleceğin Tüketicileri: Gelecek, Hayaller ve Gerçekler” adını taşıyan raporun sonuçları, 9 Şubat Cuma günü KidZania İstanbul’da düzenlenen etkinlikte duyuruldu. Sinan Sülün’ün “Geçmişten Geleceğe: İlham Veren 7 Hikâye”, Ufuk Tarhan’ın “Gelecek İlhamla Gelir” ve Kutlu Özmakinacı’nın “Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer” başlıklı konuşmalarıyla renklenen etkinliğe basın mensupları ve KidZania İstanbul’un amaç ortakları da katıldı.

Çocukların hayal güçlerini ve onları etkileyen faktörleri anlamak amacıyla Türkiye genelinde yaşları 6-14 arasında değişen çocuklar ve ailelerinin katıldığı çalışmanın sonuçları, KidZania İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timur ve 35’in üstünde ülkede projeler yöneten bir veri grubu olan FutureBright Group’un kurucusu Akan Abdula tarafından açıklandı.

Timur: “Çocuklar bildiklerinden ilham alır”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Ebru Timur, “KidZania İstanbul olarak on yıl boyunca eğlenirken öğrenme imkânı sunarken bir yandan da çocukların dünyasını keşfetme deneyimi sunuyoruz. Çocuklarımızı yarınlara hazırlamanın temelinde, onların hayallerini ve gerçekliklerini doğru anlamak yatıyor. Bu sebeple, FutureBright ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu araştırma toplumumuzun geleceği için önemli bir kılavuz niteliği taşıyor. Çocuklarımızın, karşılaştıkları sorunları ve çözümleri daha derinlemesine kavramalarını sağlamak, KidZania’nın öncelikli amaçları arasında yer alıyor. Her bir çocuğun yeteneklerine saygı duyuyor ve onların ilerideki liderler olmalarına katkıda bulunmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Timur, “Çocuklar, bildiklerinden ilham alır” referans noktasıyla açıklanan araştırma sonuçları hakkında “2010’lu yılların başından itibaren dünyaya gelen alfa kuşağını önceki nesillerden ayıran en önemli nokta, bilgiye tam erişimlerinin olması. Her an erişebildikleri dijital dünya, onların hayatla ilgili çok daha farkında bireyler olmalarını sağlıyor” dedi. Alfa kuşağının dünyanın daha iyi bir yer olması için değişim temsilcileri olmak konusunda tetiklendiğini ifade eden Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların dünyasında, günümüzün karmaşık gündemine sık sık maruz kaldıkları savaşlar, hastalıklar, doğal afetler ve bu trajedilerin oluşturduğu etkileri dönüştürme arzusu belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Çocuklar, kendi iç dünyalarında süper kahramanlardan ilham alarak, bu zorluklarla mücadele etme ve insanlığın geleceğini daha aydınlık bir yöne doğru ilerletme isteği taşıyorlar. Toplumsal sorumluluklarla bireysel hedefler arasında denge kuran çocuklar insanlığın ortak iyiliği için çaba sarf etmeyi ve toplumsal dönüşüm için adım atmayı amaçlıyorlar. Bugünün çocukları ‘daha iyi bir dünya hayali’ kuruyor; onlar değişimin gönüllü temsilcileri. Bu güçlü umutlar, yarının dünyasını inşa etmede önemli bir itici güç olarak değerlendirilmelidir. Çocukların hayallerini zenginleştirmek, iyiliği korumak ve büyütmek gelecek demek. Bireysel ve kurumsal olarak toplumun her ferdine, her birimize görev düşüyor.”

Abdula: “Çocuklar, markalarla güçlü bir bağ kuruyor”

Araştırma sonuçlarının çocukların dünyasını anlamak ve onların geleceğini şekillendirecek adımlar atmada önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Akan Abdula, “Geleceğin Tüketicileri: Gelecek, Hayaller ve Gerçekler” raporuyla ilgili konuşmasında şunları ekledi: “KidZania İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz araştırmada elde ettiğimiz sonuçlar, KidZania’nın gerçek anlamıyla küçük Türkiye olduğu gerçeğini ortaya koydu. Çocuklar, KidZania’da amaç ortaklarının deneyim alanları sayesinde sunduğu meslekleri deneyimleyerek onlarla güçlü bir bağ kuruyorlar. Bu da bize, markaların KidZania’da yer alarak geleceğin liderleri olacak çocukların gönüllerini fethettiklerini gösteriyor” diyen Akan Abdula, sözlerini şöyle noktaladı: “İş birliğimiz, çocukların meraklarını ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda onları ilgi duydukları alanlarda desteklememize imkân sağlıyor. KidZania İstanbul’un misyonuyla uyum içinde olan bu iş birliği, çocukların özgüvenlerini ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik atılmış önemli bir adımdır. Geleceğin liderlerini ve değişimcilerini yetiştirmek adına bu iş birliğinin katkılarına inanıyoruz ve bu yolda KidZania ile ilerlemekten büyük heyecan duyuyoruz.”

Araştırma detayları ve bulguları:

Doktorluk ve öğretmenlik popülerliğini koruyor: Coğrafya değişse de çocuklar arasındaki en popüler meslek hayalleri değişmiyor. Araştırma sonuçları, çocukların gördüklerinden ilham alarak en çok doktor ve öğretmen olmak istediklerini gösteriyor. Kız çocukları genellikle doktor, öğretmen ve veteriner gibi meslekleri tercih ederken, erkek çocuklarının tercihleri daha çok polis, futbolcu ve pilot gibi mesleklerden yana oluyor. KidZania çocukları arasında deneyim odaklı hayaller Türkiye genelindeki çocuklara kıyasla daha fazla. 6-8 yaş grubu ve kız çocukları arasında fantastik öğeler içeren hayaller daha baskınken, yaş büyüdükçe kariyer yapma ve maddi kazanımlar gibi somut hedefler öne çıkıyor.

Evcil hayvanı olanlar daha hayalperest: Metropolde yaşayan çocuklar, hayal kurma konusunda daha aktif olduklarını ve hayal kurmaktan daha fazla keyif aldıklarını belirtiyorlar. Evcil hayvan sahibi çocukların ise daha sık ve severek hayal kurdukları gözlemleniyor. KidZania ziyaretçisi çocuklar ise aile ile hayal kurma konusunda Türkiye geneline kıyasla daha şanslı.

Hayaller anne ile kuruluyor: Çocukların yüzde 60’ı hayallerini annesiyle birlikte kuruyor. Bu oran babada ise sadece yüzde 9’da kalıyor. Anne ile daha çok zaman geçiren çocuklar, babaları otoriter kişi olarak gördüğü için de babalarıyla hayal kurmuyor.

KidZania anneleri, özgür irade ortamını daha fazla destekliyor: Araştırma, çocukların dünyasını sadece kendi bakış açılarıyla değil, aynı zamanda ebeveynlerinin gözünden de değerlendiriyor. Metropolde yaşayan ebeveynler, çocuklarını daha mutlu ve neşeli olarak tanımlarken, diğer bölgelerde ise “azimli” ve “coşkulu” tanımlamaları öne çıkıyor. Türkiye genelinde annelerin sadece yüzde 30’u meslek tercihini çocuklarına bırakırken, bu oran, KidZania annelerinde yüzde 55’e çıkıyor.

Rol modelleri bilim adamları ve sporcular: Kendini ön plana çıkarmak ve güç/statü sahibi olmak Türkiye’deki çocuklar için en önemli gündem. Saygın ve statü sahibi olabileceği bir meslek mensubu ya da ünlü bir sporcu, ünlü bir şarkıcıya öykünme söz konusu. “Kimse olmak istemem diyenler” KidZania çocuklarında Türkiye geneline göre anlamlı derecede fazla. Yani KidZania çocuklarında özgünlük biraz daha fazla. Her beş çocuktan birinin zihninde bir lider bulunmuyor. Bir sporcuyu ya da toplumca bilinen bir kişiyi, ünlüyü öncü olarak seçme davranışı anne ya da babayı öncü olarak belirlemek ile benzer seviyede. Çocuklar arasında en çok futbolcular rol model alınırken onu artık voleybolcular takip ediyor. Bu da A Milli Kadın Voleybol Takımı yani nam-ı diğer Filenin Sultanları’nın çocuklar üzerinde oluşturduğu etkinin bir yansıması. Metropolde yaşayan çocukların yüzde 18’i bilim insanı olmak isterken burada da Aziz Sancar adı ön plana çıkıyor. Çocukların rol model aldığı en önemli isim ise 100. yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk.

KidZania çocukları daha uzlaşıcı: Araştırmaya katılan çocukların çoğu, “Oyunda kuralları kim belirler?” sorusuna “Ben” cevabını veriyor. Ancak KidZania İstanbul’u ziyaret eden çocukların, daha uzlaşıcı oldukları gözlemleniyor. Her üç çocuktan ikisi, arkadaşlarının belirlediği kurallarla oyun oynamayı tercih ediyor.

Sihirli değnek, dünya için kullanılıyor: Çocukların gündem olarak maruz kaldığı, savaşlar, hastalıklar, doğal afetler ve bunların sonuçları, onların dünyasında bunları kökten değiştirme isteği olarak yer buluyor. Süper güçler ve süper kahramanlardan esinlendikleri, bu bağlamda akranlarından/insanlardan ayrışma ihtiyaçları dikkat çekiyor. Maddi hedefler ve zenginleşme arzusu da en az toplumsal hedefler kadar zihinlerde canlanıyor. Çocukların yüzde 35’i sihirli bir güce sahip olsa uzaya gitmek, seyahat etmek, sporcu olmak, insan ilişkilerini güzel yaşamak ve fabrika açmak gibi bireysel hedefler koyuyor. Çocukların yüzde 17’si ise elindeki sihirli değneğini yardım etmek, kötülükleri yok etmek, savaşları durdurmak, dünyaya barış getirmek, çocukları korumak ve insanları sevindirmek için kullanmak istiyor.